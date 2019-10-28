من غير ما يفصل .. حيلة بسيطة تطيل عمر بطارية الهاتف

الخروج والعودة دون أن تستنفد بطارية الهاتف شحنه من الإنجازات التي يود الكثيرون تحقيقها يومًا ما، فقد يعاني أصحاب هواتف آيفون من فقدان الشحن سريعًا، ولكن هناك نصيحة بسيطة تحافظ على شحن الهاتف لبضع ساعات إضافية.



فبدلا من أن نضطر إلى اصطحاب بطارية أخرى أو كابل شحن أو باور بانك، فهناك حل برنامج بسيط يمكنه المساعدة، ولكنه لا يعمل إلا هواتف iPhone X أو iPhone XS أو iPhone XS Max أو iPhone 11 Pro أو iPhone 11 Pro Max، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



كل ما عليك هو تشغيل وضع Dark Mode الجديد الذي اطاحته آيفون مع نظام iOS 13 منذ عدة أيام، فهذا يساعد في الحفاظ على عمر البطارية بنسبة 30 %، عن الوضع الاعتيادي الذي يهدر من عمر البطارية بشكل أكبر.



ولتفعيل الوضع المظلم Dark Mode على جهاز iPhone الخاص بك ، توجه إلى شاشة Display Settings و Brightness ، ثم قم بتمكين Dark في الجزء العلوي من الشاشة واستمتع بالبطارية الإضافية.