Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

من غير ما يفصل .. حيلة بسيطة تطيل عمر بطارية الهاتف

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:25 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
الخروج والعودة دون أن تستنفد بطارية الهاتف شحنه من الإنجازات التي يود الكثيرون تحقيقها يومًا ما، فقد يعاني أصحاب هواتف آيفون من فقدان الشحن سريعًا، ولكن هناك نصيحة بسيطة تحافظ على شحن الهاتف لبضع ساعات إضافية.

فبدلا من أن نضطر إلى اصطحاب بطارية أخرى أو كابل شحن أو باور بانك، فهناك حل برنامج بسيط يمكنه المساعدة، ولكنه لا يعمل إلا هواتف iPhone X أو iPhone XS أو iPhone XS Max أو iPhone 11 Pro أو iPhone 11 Pro Max، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

كل ما عليك هو تشغيل وضع Dark Mode الجديد الذي اطاحته آيفون مع نظام iOS 13 منذ عدة أيام، فهذا يساعد في الحفاظ على عمر البطارية بنسبة 30 %، عن الوضع الاعتيادي الذي يهدر من عمر البطارية بشكل أكبر.

ولتفعيل الوضع المظلم Dark Mode على جهاز iPhone الخاص بك ، توجه إلى شاشة Display Settings و Brightness ، ثم قم بتمكين Dark في الجزء العلوي من الشاشة واستمتع بالبطارية الإضافية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخيرًا.. تعرف على مواصفات وسعر آيفون 11 .. الأقوى فى تاريخ هواتف آبل .. فيديو وصور

ساعات تفصلنا عن إطلاق iPhone 11.. تعرف على أبرز المفاجآت

تعرف على أبرز مواصفات وميزات هواتف آيفون 11

iPhone 11 Pro Max الأكبر حجمًا فى تاريخ Apple .. مواصفات وسعر.. فيديو وصور

شاهد.. بث مباشر لـ مؤتمر آبل لإطلاق آيفون 11 على يوتيوب

مواصفات وسعر آيفون 11 الجديد في السعودية

ترشيحاتنا

اخبار نادي الزمالك.. ميتشو يعلق على انضمام زيزو لـ منتخب مصر وحازم إمام يحسم الجدل حول خوض الانتخابات

الكشف عن تفاصيل الأيام الأخيرة لزعيم داعش قبل مقتله

استدرجه لممارسة الشذوذ الجنسي.. أحمد حاول الهرب من صديقه فقتله وألقى جثته في الترعة.. تفاصيل

شاهد.. حريق هائل داخل معرض سيارات بمنطقة المهندسين

موقف محمد صلاح من مباراة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي بعد إصابته

أحمد أبو هشيمة في ضيافة محمد صلاح بالانفيلد بعد تعرضه للإصابة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه