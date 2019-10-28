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أخبار العالم

تجدد الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات مسلحة جنوب طرابلس

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:48 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت مصادر لفضائية "الحدث" السعودية عن تجدد الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات بطرابلس.

وقالت الفضائية السعودية إن الاشتباكات في منطقتي الطويشة والتوغار جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وأضافت أن الجيش الليبي يتقدم نحو مقر الإدارة العامة للجوازات في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.

يأتي ذلك مع استمرار الاشتباكات التي يخوضها الجيش الوطني الليبي في العاصمة الليبية طرابلس ضد الميليشيات المسلحة لطردها من المدينة.
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