مصر فوق الجميع .. خالد الغندور للنادي الأهلي : شكرا .. فيديو

وجه خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى الصحفيين الأعضاء في القلعة البيضاء، بالا يسيئوا للنادي، بعدما قدرهم بطرح العضوية بمبالغ رمزية تقديرا لهم.



وقال الغندور في برنامجه الزمالك اليوم: "لدينا العديد من القضايا المهمة للوطن ، ولا يمكن أن نخذلها في الرياضة فقط ، فيجب على الجميع ان يشجع ناديه دون ان يسيء للنادي الآخر لتجنب الفتن".



ووجه الغندور ، رسالة شكر للنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، وللمسؤولين عن مجلة النادي انها كتبت مصر فوق الجميع ، مشددا على قيمة المعنى ، على أن مصر فوق الاهلي والزمالك والجميع ومصلحة الوطن أهم.