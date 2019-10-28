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منوعات

أغرب هدية.. رجل يهدي قطعة من جلده لـ شخص آخر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:08 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لم يعد هناك مستحيل في الطب الحديث، فقد نجحت أخيرًا أول عملية جراحية لزراعة وجه كامل لمريض أمريكي من أصول أفريقية، وذلك بعد سنوات طويلة من المحاولات.

منذ 6 سنوات وتحديدًا في عام 2013 تعرض "روبرت تشيلسي" لحادث شديد، أدى لحروق شديدة في وجهه واحترق 60 % من جلده، بحسب ما نشرت مجلة "تايم" الأمريكية.

كل هذه السنوات كان يبحث "تشيلسي" صاحب الـ 68 عامًا عن متبرع ببشرة تناسبه، فقد عرض عليه كثير من المتبرعين إلا أن بشرتهم كانت تختلف عنه، بينما لم يرد "تشيلسي" أن تتغيير هيئته.

ليعثر بعد كل هذا السنوات على بشرة هدية قدمها له متبرع، الأمر الذي جعل "تشيلسي" يشعر بالسعادة بعد فقدان الأمل، فقال:" أشعر بالسعادة والامتنان بالمتبرع الذي قدم لي هذه الهدية الغالية، فهذا الرجل منحني حياة جديدة".
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