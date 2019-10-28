Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكشف عن الشخص الذي أرشد عن مكان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:37 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
ذكر الآن العراقي أن إسماعيل العيثاوي، القيادي في تنظيم داعش الإرهابي، هو من كشف عن مكان اختباء أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، ما ساعد في عملية قتله.

وقالت السلطات العراقية وفق ما نقلته رويترز إن العيثاوي كشف عقب القبض عليه، معلومات قيمة حول كيفية تمكن البغدادي للهروب من القوات العراقية والسورية.

واعترف العيثاوي للمسؤولين بعد أن اعتقلته السلطات التركية وسلمته للعراقيين، أن البغدادي كان يجري أحيانا محادثات استراتيجية مع قادته داخل حافلات صغيرة محملة بالخضروات لتجنب اكتشافها.

وأضاف المسئولون العراقيون أن: "أعطانا العيثاوي تفاصيل عن خمسة رجال، هو منهم، كانوا يقابلون البغدادي داخل سوريا والمواقع المختلفة التي استخدموها".

وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهاب أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية في سوريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

التليفزيون العراقي يؤكد مقتل البغدادي بمساعدة الاستخبارات العراقية

أحد المقربين له.. مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على البغدادي.. صور

محمد ساجت مرافق البغدادي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مقتله

وزير الدفاع الفرنسية تهنئ واشنطن على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي

ترشيحاتنا

حكم تشغيل القرآن في المنزل دون الاستماع إليه.. وهل يطرد الشياطين

رد فعل مفاجأة .. حارس الأهلي يحسم قرار احترافه في أوروبا

عقوبات تصل للإعدام .. البرلمان يكشر عن أنيابه بسبب سن محمد راجح

مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط: مصر ستصبح من أكثر الدول ثراء في هذه الحالة لكننا نرفض ..فيديو

كواليس ثان جلسة محاكمة لـ محمد راجح.. ظهر هادئا واعترف بتهديده للقتيل: أيوه حصل

هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات ؟ الإفتاء توضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه