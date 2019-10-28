الكشف عن الشخص الذي أرشد عن مكان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

ذكر الآن العراقي أن إسماعيل العيثاوي، القيادي في تنظيم داعش الإرهابي، هو من كشف عن مكان اختباء أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، ما ساعد في عملية قتله.



وقالت السلطات العراقية وفق ما نقلته رويترز إن العيثاوي كشف عقب القبض عليه، معلومات قيمة حول كيفية تمكن البغدادي للهروب من القوات العراقية والسورية.



واعترف العيثاوي للمسؤولين بعد أن اعتقلته السلطات التركية وسلمته للعراقيين، أن البغدادي كان يجري أحيانا محادثات استراتيجية مع قادته داخل حافلات صغيرة محملة بالخضروات لتجنب اكتشافها.



وأضاف المسئولون العراقيون أن: "أعطانا العيثاوي تفاصيل عن خمسة رجال، هو منهم، كانوا يقابلون البغدادي داخل سوريا والمواقع المختلفة التي استخدموها".



وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهاب أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية في سوريا.

