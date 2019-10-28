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فن

تستحق الضرب بالجزمة.. ريهام سعيد ترد بقوة مجددًا على جورج قرداحي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:31 ص
ريهام سعيد وجورج
ريهام سعيد وجورج قرداحي
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آيه عاطف
ظهر الإعلامي جورج قرداحي، في أحد البرامج التلفزيونية، وعند سؤاله على رأيه في أزمة ريهام سعيد الأخيرة مع مرضى السمنة قال: مثل ما بيقولوا بالمصري .. تستحق الضرب بالجزمة".

وقامت ريهام سعيد بالرد عليه من خلال الظهور في فيديو على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من ثم نشرت فيديو آخر معلقة عليه :"قال اني قليله الادب بس انا خلاص كده عرفت انه خرف فعلا عيب".

كما نشرت فيديو آخر لجورج من نفس البرنامج وهو يمسك بيد المذيعة التي قامت بالرقص على أغنية كارول سماحة غالي عليا، وهي تعصر العنب بقدميها، بينما رقص جورج معها، بينما احتوى الجزء الثاني من الفيديو على حلقة لريهام سعيد وهي تحاول علاج إحدى مريضات السمنة".

وعلقت ريهام، على الفيديو قائلة :" لو عايز تعرف الفرق بينى وبينك اتفرج علي الفيديو ده لآخره وانت تعرف".


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