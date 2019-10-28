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تعليم

البحث العلمي تعلن انطلاق مسابقة رالي القاهرة للسيارات الكهربائية بمشاركة 15 جامعة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:18 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن إنطلاق مسابقة رالى السيارات الكهربائية فى مصر EVER يوم 2 نوفمبر 2019 فى العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مجموعة من الطلاب المصريين من 15 جامعة مصرية لسباق نماذج السيارات الكهربائية المصممة محليًا و المزودة بمقعد واحد.

وتعد رالى القاهرة هي أول مسابقة تكنولوجية من نوعها في مصر والمنطقة، وهى أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تعمل على تنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

تهدف المسابقة إلى خلق بيئة مشجعة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وإعداد كوادر هندسية واستقطاب أفضل العناصر لدخول هذا المجال ووضع مصر على الخريطة الدولية للمشاركة في المسابقات الدولية من خلال نظام مؤسسي تدعمه الدولة مما يساعد على زيادة الثقة لدى الشركات الدولية للاستثمار في هذا المجال بمصر، وتأهيل عمالة فنية ومهندسين وباحثين ومصممين في مجالات البرمجيات المدمجة والأجزاء الميكانيكية والأنظمة الكهربية الدافعة .

سجل حضورك لمشاهدة رالى EVER للسيارات الكهربائية من خلال :
https://www.facebook.com/events/676618289498805/
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