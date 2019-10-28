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فن

نظرة الحب دي أفتقدها.. داليا مصطفى تسترجع ذكرياتها مع والدتها

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:43 ص
مصطفى كرم
استرجعت الفنانة داليا مصطفى ذكرياتها مع والديها قبل وفاة والدتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت داليا مصطفي لجمهورها صورة قديمة لها تتوسط والديها معلقة عليها قائلة "الله يرحمك يا امي نظرة الحب دي مفتقداها جدا وربنا يخليك ليا يا بابا".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الله يرحمها في الجنة ان شاء الله" و "ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنه" و "ربنا يرحمها ويصبرك ويخليلك والدك".

وتنتظر النجمة داليا مصطفى عرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" والمقرّر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة من بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.
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