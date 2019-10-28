فضيحة الدولارات .. شاهد ماذا قال إعلاميو الإخوان عن محمد مرسي قبل هروبهم لتركيا

كشفت قناة "إكسترا نيوز" عن تناقضات إعلاميي الإخوان في تقرير لها، والذي أظهر هجومهم على محمد مرسي قبل حصولهم على الدولارات من تركيا.



وأظهر التقرير حلفاء الإخوان الحاليين وهم يهاجمون محمد مرسي قبل سنوات، إلا أنهم غيروا رأيهم بعد هروبهم إلى تركيا والحصول على التمويل الخارجي.



وتضمنت التقرير اعتراف أيمن نور بأخطاء محمد مرسي قبل هروبه ، وكذلك قول محمد ناصر إنه إذا كان هناك مرشحون آخرون لانتخبهم بدلا من مرسى، وكذلك معتز مطر حينما طلب منه الاستفتاء على بقائه.



