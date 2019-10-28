Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فضيحة الدولارات .. شاهد ماذا قال إعلاميو الإخوان عن محمد مرسي قبل هروبهم لتركيا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:16 ص
الهارب معتز مطر
الهارب معتز مطر
Advertisements
عبد العزيز جمال
كشفت قناة "إكسترا نيوز" عن تناقضات إعلاميي الإخوان في تقرير لها، والذي أظهر هجومهم على محمد مرسي قبل حصولهم على الدولارات من تركيا.

وأظهر التقرير حلفاء الإخوان الحاليين وهم يهاجمون محمد مرسي قبل سنوات، إلا أنهم غيروا رأيهم بعد هروبهم إلى تركيا والحصول على التمويل الخارجي.

وتضمنت التقرير اعتراف أيمن نور بأخطاء محمد مرسي قبل هروبه ، وكذلك قول محمد ناصر إنه إذا كان هناك مرشحون آخرون لانتخبهم بدلا من مرسى، وكذلك معتز مطر حينما طلب منه الاستفتاء على بقائه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قيادي إخواني: الجماعة الإرهابية خائنة.. وتآمرت مع قطر وتركيا لإسقاط الدولة المصرية

مفاجأة| الإخوان تجار مخدرات.. عماد أبو هاشم يفضح الجماعة.. سر اختيار ميدان رابعة لـلاعتصام.. وكيف تتم صناعة الأكاذيب ضد مصر

فضيحة جديدة للإعلامي الهارب معتز مطر .. فيديو

شاهد.. يوسف الحسني يفضح معتز مطر بالدليل

متلون ومنافق.. تناقضات الهارب هشام عبد الله قبل وبعد السفر إلى تركيا.. شاهد

ترشيحاتنا

نجم المنتخب بعد انضمامه: أبو تريكة مثلي الأعلى .. ومنافسة كوكا في مصلحة الفراعنة.. فيديو

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مباراة الأهلى القادمة

فوائد الخل التفاح.. رقم 6 و14 الأغرب

الأمل مستمر.. عملية إنقاذ طفل سقط فى بئر على عمق 70 مترًا.. فيديو

موقف محمد صلاح من مباراة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي بعد إصابته

اخبار نادي الزمالك.. ميتشو يعلق على انضمام زيزو لـ منتخب مصر وحازم إمام يحسم الجدل حول خوض الانتخابات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه