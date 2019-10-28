Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التسلسل الزمني لمظاهرات تشيلي عقب سقوط 18 قتيلا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:38 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
تشهد تشيلي، منذ فترة تظاهرات حاشدة في شوارعها ضد الظروف المعيشية والاقتصادية في البلاد، وكان أخرها أكبر تظاهرة في تاريخ البلاد يوم السبت الماضي.

واجهت الأزمة في تشيلي عدة مراحل وخطوات اتخذتها الحكومة، ورئيس الدولة سيباستيان بينيرا، ما أسفر عن خروج الشعب إلى الشوارع للتنديد.

*14 أكتوبر

يعد هذا التاريخ هو البداية التي شهدتها شرارة الاحتجاجات المستمرة حتى يومنا هذا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تذاكر المترو.

قررت الحكومة في تشيلي رفع تذاكر المترو بنسبة 4%، لتخرج تظاهرات عنيفة إلى الشوارع ويبدأ المشاركون في تكسير محطات المترو وأبوابها.

*19 أكتوبر
كان هذا اليوم هو بداية العنف الحقيقي من قبل المتظاهرين في تشيلي، حيث شلت البلاد بشكل كامل، وقطع المتظاهرون الطريق على القطارات والمترو، وبدأ العنف بين المتظاهرين ورجل الشرطة.

أعلن رئيس البلاد حالة الطوارئ، ونزل الجيش إلى الشوارع في محاولة لإنقاذ الموقف.

*21 أكتوبر
داخل المتظاهرين في مواجهات مباشرة وعنيفة ضد الشرطة المحلية في هذا اليوم، رغم إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلا.

ومع اشتعال الموقف، بدأت أعمال السلب والنهب تضرب جميع المحال التجارية في البلاد، وما اعقبها من حرق محطات المترو ومباني الكهرباء.

*24 أكتوبر
ظهرت بوادر حل للأزمة عقب توقيع الرئيس على مشروع قانون يلغي الزيادة الأخيرة في ارتفاع أسعار المترو، وأسعار الكهرباء، وذلك مع ارتفاع أعداد ضحايا التظاهرات إلى 18 قتيلا.

*26 أكتوبر

شهد السبت الماضي، أكبر تظاهرة مليونية في تاريخ البلاد، وذلك مع استمرار الاحتجاجات لحين تنفيذ جميع مطالب الشعب، التي تطالب بعودة الحكم الديمقراطي والقضاء على الفساد المالي، وعدم رفع الأسعار.







Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق.. مظاهرات حاشدة بساحة التحرير.. وأنباء عن سقوط قتيل

تشيلي تغلق المترو في العاصمة بعد انتشار الاحتجاجات العنيفة

رئيس تشيلي يعلن حالة الطوارئ بعد اجتياح أعمال شغب بالعاصمة سانتياجو

مقتل 3 أشخاص خلال تظاهرات ضد زيادة رسوم المترو في تشيلي

أحرقوا مترو الأنفاق .. شاهد موجة غضب تجتاح مظاهرات تشيلي

معلقا على الاحتجاجات العنيفة.. رئيس تشيلي: نحن في حرب

ترشيحاتنا

ألميريا تركي آل الشيخ يفك النحس بعد 6 جولات بدون فوز .. تفاصيل

هربت من العريس وأصيبت بصدمة عصبية.. التفاصيل الكاملة لاختفاء عروس الغربية

أول تحرك برلمانى بعد رفع قيمة إيجار فدان الأرض من 4 إلى 17.5 ألف جنيه

محمد رمضان يقبل بطلة كليب السلطان.. فيديو

بعد وصفها بـ قليلة الأدب.. ريهام سعيد ترد على جورج قرداحى بفيديو ساخر | شاهد

أفريقيا قريبة واللي يلعب معانا يتعور.. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بشعار جديد للأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه