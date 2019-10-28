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أخبار العالم

مع استمرار الاحتجاجات.. قرار جديد من النائب العام اللبناني

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:04 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قرر النائب العام اللبناني غسان عويدات منع خروج دولارات خارج البلاد، نقدا دفعة واحدة في حقائب من مطار بيروت أو المعابر اللبنانية، ولحين تنظيم هذه التحويلات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إنه تم فرض هذا الحظر إلى أن يحدد مصرف لبنان المركزي آلية جديدة تنظم مثل هذه التحويلات.

وذكرت الوكالة: "ستعمد مديرية الجمارك الى إخضاع عمليات نقل الأموال الى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي إلى تحديدها".

جاء ذلك وسط المخاوف من أن تؤدي الاحتجاجات التي تشهدها البلاد إلى أزمة اقتصادية كبرى، مع غلق البنوك لمدة 8 أيام، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي التدافع على سحب المدخرات لدى استئناف البنوك عملها إلى استنزاف ودائع العملات الأجنبية المتناقصة.

وتشهد لبنان منذ مدة تظاهرات ضخمة ضد الأوضاع المعيشية في البلاد، والاقتصادية، وسط مطالبات للحكومة بالاستقالة من منصبها.
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