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أخبار البلد

تحذير هام من الأرصاد بخصوص طقس اليوم .. اعرف التفاصيل

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:10 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقسا معتدلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأكد الخبراء أن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد مناشدين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والفرصة مهيئه لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:
القاهرة 27/19
الإسكندرية 26/22
بورسعيد 24/21
رفح 23/18
كاترين 25/11
شرم الشيخ 29/23
بني سويف 27/18
أسوان 30/23
حلايب 29/24
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