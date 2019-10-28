في عامه الـ42 .. سيد عبد الحفيظ جندي الأهلي المعلوم كلاعب وإعلامي ومدير للكرة.. فيديو

هو رجل المهام الصعبة ، في كيفية إدارة الأزمات ، بنجاح ، والسيطرة على اللاعبين بالنظام ممزوجة مشاعر الحب من الجميع ، بالاضافة إلى أنه شخصية مؤثرة في الجميع في كل مكان ، كلاعب، ومدير للكرة ، وإعلامي ، صاحب بصمة حقيقية في الأهلي ، فهو أحد ابناء القلعة الحمراء المخلصين ، هو سيد عبد الحفيظ



حرص لاعبو الأهلي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر على الاحتفال أمس ، بيوم ميلاد فيجو الكرة المصرية سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للمارد الأحمر ، حيث اتم عامه الـ42.



سيد عبد الحفيظ مواليد قلمشاة ، الفيوم ، 27 أكتوبر عام 1977 ، انضم لصفوف الناشئين في النادي الأهلي ولعب للفريق الأول في مركز الجناح الأيمن ، وحقق مع الفريق العديد من البطولات ، وحاليًا يعمل مديرًا للكرة بالنادي الأهلي.



كانت بداياته عن طريق اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي في 13 يونيو 1989 ، مع فريق تحت 12 سنة تحت قيادة حسام البدري ، وفريق تحت 13 سنة بقيادة رمضان السيد ، وفريق تحت 15 سنة بقيادة مختار مختار ، وفريق تحت 16 سنة بقيادة إبراهيم عبد الصمد ، وفريق تحت 17 سنة.



موسم 1996 - 1997 تم تصعيده للفريق الأول ، وشارك في 220 مباراة رسمية خلال مشواره في جميع البطولات، وسجل خلالها 30 هدفًا.



وكانت أول مباراة رسمية مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر في 27 أبريل 1997 وانتهت بفوز الأهلي 3–1 ، بينما كانت آخر مباراة رسمية مع الفريق في 27 نوفمبر 2005 أمام المقاولون العرب في دوري موسم 2005–2006 وانتهت بفوز الأهلي 3–1.



ومن أهدافه الغالية هدف في مرمى الترجى التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال أفريقيا عام 2001 ، وآخر في مرمى صن داونز بطل جنوب أفريقيا في ذهاب نهائي نفس البطولة.



وكانت مباراة اعتزاله يوم 12 سبتمبر 2006 باستاد المقاولون العرب وبعد اعتزاله تم تعيينه مديرًا لأكاديمية الأهلي فرع المنصورة.



مشواره مع منتخب مصر



كانت بداياته مع سيد الطباخ في منتخب 16 سنة ، ومع حلمي طولان في منتخب الشباب والأولمبي ، وشارك في 68 مباراة مع منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي سجل خلالها 18 هدفًا ، بالإضافة إلى أنه شارك مع المنتخب الأول في 28 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.



سجل البطولات والألقاب



أحرز سيد عبد الحفيظ خلال مشواره مع الفريق الأول بالأهلي 14 بطولة في 9 مواسم فقط ، 6 دوري مواسم 1996–1997 و1997–1998 و1998–1999 و1999–2000 و2004–2005 و2005–2006 ، و2 كأس مصر عامي 2001 و 2003 ، و2 سوبر مصري عامي 2002 و2005.



وبطولة كأس النخبة العربية الرابعة بتونس عام 1998، و2 كأس بطولة دوري الأبطال الأفريقي عامي 2001 و 2005 ، وكأس السوبر الأفريقي 2002.



على المستوى الفردي

أحسن ناشئ في مصر موسم 1996–1997.

أحسن لاعب في مصر موسم 1997–1998.

ثاني أحسن لاعب في مصر موسم 1998–1999.

أحسن لاعب في البطولة العربية للمنتخبات الأولمبية.



صاحب ثاني أفضل هدف في بطولة دوري الأبطال الأفريقي 2001 وهو الهدف الذي سجله في مرمي الترجي التونسي من منتصف الملعب في المباراة التي أقيمت باستاد المنزه التونسي في قبل نهائي دوري الأبطال وهو الهدف الذي تعادل به الأهلي 1–1 وتأهل الأهلي للنهائي قبل أن يحرز اللقب في نفس البطولة.



إعلامي - مدير كرة

تولى منصب مدير الكرة بالأهلي أكثر من مرة ، منذ عام 2010 ، حتى الان ، بالاضافة إلى عمله كإعلامي فترات ليست قصيرة ، سواء بقناة النادي أو قنوات أخرى خاصة ، واستطاع ان يصنع له قاعدة جماهيرية من خلال اسلوبه في ادارة الحوار او عرض القضايا ومناقشتها.



فيجو الكرة المصرية ، كان دائما يلبي نداء القلعة الحمراء ، في اي مكان وزمان ، حيث انه ترك عمله الاعلامي اكثر من مرة ليتولى منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء دون تردد او تفكير.