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رياضة

الدوري السعودي .. الأهلي يواجه جروس بالأخطاء قبل مواجهة الاتحاد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:42 ص
جروس المدير الفني
جروس المدير الفني لأهلي جدة
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ريهام بكير
كشفت تقارير صحفية سعودية ، عن أن إدارة نادي أهلي جدة غير راضية عن اختيارات السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي للعناصر التي اختارها في التشكيل الأساسي أمام الحزم ، التي خسرها بهدفين مقابل هدف، رغم أن الفريق المنافس لعب الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه في نهاية الشوط الأول.

وأوضحت التقارير أن إدارة النادي ستعقد اجتماعًا مع جروس مساء اليوم قبل بداية التدريبات لمواجهته بالأخطاء التي وقع فيها بشكل ودي.

ومن بين تلك الاخطاء اللعب بمحورين، وعدم إشراك نوح الموسى أو البرازيلي سوزا الجاهزين، وذلك حتى لا تتكرر في الديربي المنتظر أمام الاتحاد الخميس المقبل، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
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