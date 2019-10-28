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منوعات

شاهد.. تسريب صور لـ Xiaomi Redmi Note 8T.. تعرف على المواصفات

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:54 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشر موقع جى إس إم آرينا الهندى مجموعة من الصور المسربة التى تظهر Xiaomi Redmi Note 8T، قبل إطلاقه رسميًا من قبل الشركة الصينية التى أصبحت ذات حصة كبيرة فى السوق العالمى.

ويأتى Xiaomi Redmi Note 8T بشاشة 6.3 بوصة مغطاة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، للوقاية من الخدش أو الكسر.

ويحتوى الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 665، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت.

ولعشاق التصوير يمتلك الهاتف كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابيكسل، وميزة الشحن السريع بقوة 18 وات، وبطارية كبيرة سعة 4 ألاف ميللى أمبير.

ولم تكشف Xiaomi عن الهاتف الجديد رسميًا حتى الآن، ومن المفترض طرحه أولًا فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم إلى باقى دول العالم.
شاهد.. تسريب صور لـ Xiaomi Redmi Note 8T.. تعرف على المواصفات
شاهد.. تسريب صور لـ Xiaomi Redmi Note 8T.. تعرف على المواصفات
شاهد.. تسريب صور لـ Xiaomi Redmi Note 8T.. تعرف على المواصفات
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