السيسي يدعو لوقف تدخل الأطراف الإقليمية في الشؤون العربية.. والإعلان عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على العديد من القضايا المتعلقة بالشأن المحلي الإماراتي، والإقليمي والدولي، كما سلطت الضوء على بعض الأخبار الهامة في الشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، التي نقلت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وقف تدخل الأطراف الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، استغلالًا لحالة الفراغ السياسي والنزاعات الداخلية المسلحة.



وقال الرئيس السيسي خلال استقباله عددًا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونيخ للأمن، المنعقد حاليًا بالقاهرة، إن مواجهة المخاطر الأمنية تحتم التكاتف الدولي، وإيجاد حلول جذرية لأسباب عدم الاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر تبذل كل جهودها الممكنة لدعم مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.



ومن سوريا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قوة خاصة من الجيش الأمريكي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه.



واستهدفت عملية عسكرية أمريكية في سوريا أبو بكر البغدادي، وقال عدد من المسؤولين الأمريكيين إن البغدادي كان هدفًا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان ترامب عن ذلك رسميًا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.



ومن الامارات، شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل، أمس، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات والبرازيل.





وفي العراق، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن حصيلة قتلى المظاهرات الاحتجاجية في العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 74 متظاهرا.



ومن السودان، بدأت الحكومة السودانية بمساعدة منظمات المجتمع المدني في ملاحقة بؤر الفساد المتفشي في أروقة مؤسسات السلطة، وفيما أكملت ملفات بعض القضايا توطئة لإحالتها إلى المحاكم، تكشف حجم فساد النظام السابق بقيادة الإخوان والذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، وتمدد في كل مؤسسات الدولة وهيئاتها، الأمر الذي جعل البلاد على حافة الانهيار الشامل، حيث بلغ عدد البلاغات التي فتحت في مسؤولي النظام السابق 300 بلاغ تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه والفساد.



وفيما يتعلق بالأزمة اللبنانية، انخرطت الأطراف السياسية اللبنانية في سباق محموم، من أجل الخروج بمبادرة متوافق عليها تهدئ من ثورة الشارع الغاضب، الذي مزق عباءة الطائفية، وخرجت كل مكوناته رافعة العلم اللبناني، دون سواه، وفيما تعد الساعات المقبلة حاسمة، توافد الآلاف لمختلف الساحات الرئيسية في المدن المختلفة، بينما تركت الشوارع دون إغلاق وانسابت حركة المرور في معظمها بشكل طبيعي بناء على قرار من قادة الحراك، الذين أكدوا أن اليوم (الاثنين) سيعودون إلى إغلاقها.



فيما شهدت الأرجنتين انتخابات رئاسية فاز فيها مرشح اليسار البيروني البرتو فرنانديز على خصمه الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري.



وفاز فرنانديز من الجولة الأولى بحصوله على 46,36% من الأصوات، بينما حصل ماكري على 41,22%، بالاستناد إلى نتائج جزئيّة شملت 75% من الأصوات.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الإمارات ستبقى الداعم والعضيد للمملكة العربية السعودية الشقيقة لما فيه مصلحة اليمن الشقيق وتحقيق أهداف التحالف.



كما نقلت الصحيفة عن وزارة الطيران المدني إعلانها أن مطار شرم الشيخ سيستقبل في ديسمبر القادم، أولى رحلات الطيران القادمة من لندن بعد رفع حظر السفر البريطاني إلى شرم الشيخ على أن تستمر الرحلات بمعدل رحلة أسبوعيًا حتى مارس 2020.



ومن بريطانيا، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بمقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، واعتبره «لحظة مهمة»، إلا أنه أكد أن المعركة ضد التنظيم «لم تنته بعد».



وكتب جونسون على «تويتر»: «مقتل البغدادي لحظة مهمة في القتال ضد الإرهاب، لكن المعركة ضد شر «داعش» لم تنته بعد»، وأضاف: «سنعمل مع شركائنا في التحالف لإنهاء نشاطات «داعش» الإجرامية والهمجية بشكل نهائي».



ومن صحيفة الاتحاد، استمر المتظاهرون اللبنانيون، في احتجاجاتهم لليوم الـ11 على التوالي وخاصة في ساحتي الشهداء ورياض الصلح وسط العاصمة بيروت وفي باقي المدن حيث شكل المتظاهرون سلسلة بشرية امتدت من مدينة صور جنوبًا إلى عكار شمالًا تحت شعار «إيد بإيد» تعبيرًا عن تضامنهم واتحادهم.



كما شكلت مجموعات من الناشطين في بيروت سلسلة بشرية على الكورنيش البحري امتدوا بها جنوبًا باتجاه «الجية» وصيدا وشمالًا باتجاه منطقة «المتن».



وحول مقتل البغدادي، أكد الدكتور وليد فارس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الغارة الموفقة للقوات الخاصة الأمريكية على موقع البغدادي، في منطقة إدلب، وإنهاء هذه القيادة، يؤكدان أمرين أساسين، الأول: أن لأمريكا مقدرة استراتيجية عالية في المنطقة، وبمقدورها أن تطال قيادات الإرهاب في أي مكان، موضحًا أن ذلك كان واضحًا في عملية إنهاء زعيم «القاعدة» بن لادن منذ بضع سنوات، وتجدد في عملية الانقضاض على «داعش»، الذي أمر بقتل الكثير من الناس في المنطقة.



