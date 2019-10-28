أخبار اليوم .. البدري يحسم معايير شارة قائد المنتخب .. ريهام سعيد ترد بقوة على إساءة جورج قرداحي.. تطورات جديدة بعد مقتل البغدادي

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
بعد فقده مركز الصدارة .. مفاجأة جديدة بخصوص فيلم الجوكر
تصدر فيلم "الجوكر" إيرادات السينما الأمريكية مطلع الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن فقد مركز الصدارة الأسبوع الماضي.
تعليق مفاجأة للمدرب .. متعب يوجه رسالة قوية لحسام البدري.. فيديو
أكد عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أزمته مع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، انتهت ولم يعد هناك مجال للحديث عنها في الوقت الراهن.
مصير ميتشو مع الزمالك .. تعليق قوي لمرتضى منصور على قائمة المنتخب .. فيديو
علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على، ما يتردد بشأن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدم حسم مصيره مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل.
الكشف عن الشخص الذي أرشد عن مكان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي
ذكر الآن العراقي أن إسماعيل العيثاوي، القيادي في تنظيم داعش الإرهابي، هو من كشف عن مكان اختباء أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، ما ساعد في عملية قتله.
تستحق الضرب بالجزمة.. ريهام سعيد ترد بقوة مجددًا على جورج قرداحي
ظهر الإعلامي جورج قرداحي، في أحد البرامج التلفزيونية، وعند سؤاله على رأيه في أزمة ريهام سعيد الأخيرة مع مرضى السمنة قال: مثل ما بيقولوا بالمصري .. تستحق الضرب بالجزمة".
مفاجأة.. هيلاري كلينتون ترغب في خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية
كشف ديك موريس، المستشار السابق لمرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، عن اعتقاده رغبة الأخيرة الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
محمد رمضان يقبل بطلة كليب السلطان.. فيديو
وجهّت الموديل نور ستارز، التي تشارك بدور السلطانة في كليب "السلطان"، رسالة شكر لمحمد رمضان، بعد ظهورها معه في أحداث الكليب.
حسام البدري يحسم معايير شارة قائد منتخب مصر .. فيديو
حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، القرار في الأزمة المثارة خلال الأيام الماضية بشأن شارة قائد الفراعنة ومعايير اختيار حاملها .
وزير الداخلية يتفقد تأمينات مؤتمر الاتصالات الراديوية بشرم الشيخ .. صور
أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جولة مسائية بنطاق شرم الشيخ، تفقد خلالها التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية 2019 والذى ستنطلق فعالياته الإثنين 28 الجارى بمدينة شرم الشيخ.
محمد صلاح يصدم محبيه .. الإصابة تبعد نجم ليفربول عن الملاعب من أسبوع لـ 3 أسابيع
أصيب اللاعب المصري محمد صلاح فى كاحل القدم خلال مباراة ليفربول ، أمام توتنهام فى الدوري الإنجليزي يوم الأحد ، وأكد مدرب الفريق يورجن كلوب أن الإصابة ليست خطيرة.