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فن

أخبار الفن .. ريهام سعيد ترد بقوة على جورج قرداحي ..أحمد حلمي يتنمر على نفسه بسبب حماقي .. محمد رمضان يقبل بطلة السلطان

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:48 ص
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:


بعد فقده مركز الصدارة .. مفاجأة جديدة بخصوص فيلم الجوكر
تصدر فيلم "الجوكر" إيرادات السينما الأمريكية مطلع الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن فقد مركز الصدارة الأسبوع الماضي.

تستحق الضرب بالجزمة.. ريهام سعيد ترد بقوة مجددًا على جورج قرداحي
ظهر الإعلامي جورج قرداحي، في أحد البرامج التلفزيونية، وعند سؤاله على رأيه في أزمة ريهام سعيد الأخيرة مع مرضى السمنة قال: مثل ما بيقولوا بالمصري .. تستحق الضرب بالجزمة".

منى زكي تكشف سبب عدم تواجدها مع أحمد حلمي في عمل مشترك.. فيديو
ردت الفنانة منى زكي علي عدم تواجدها في عمل سينمائي مع زوجها الفنان أحمد حلمي قائلة "احمد حلمي عنده دائما مشاريع خاصة به بيحاول يعملها وانا لما بيجيلي حاجة خاصة بتشغل فيها بس اكيد نفسنا"، موضحة خلال لقائها ببرنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي أنها تسعى جاهدة مع أحمد حلمي خلال الفترة المقبلة للاشتراك في عمل سينمائي سويا.

هشام عباس يطرح أغنية الفترة اللي فاتت.. فيديو
طرح الفنان هشام عباس أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "الفترة اللي فاتت"، عبر القناة الرسمية لشركة "مزيكا"، على موقع "يوتيوب".

محمد رمضان يقبل بطلة كليب السلطان.. فيديو
وجهّت الموديل نور ستارز، التي تشارك بدور السلطانة في كليب "السلطان"، رسالة شكر لمحمد رمضان، بعد ظهورها معه في أحداث الكليب.

مدحت صالح يطرح أغنية لما قالك بحبك.. فيديو
طرح الفنان مدحت صالح، أغنيته الجديدة، التي حمل أسم "لما قالك بحبك" عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"

عملية سطو .. فنان شهير يستعرض لحظة سرقة منزله.. فيديو
تعرض المنتج والفنان الكويتى عبد الله السيف الى سرقة منزله، وذلك من جانب عدد من اللصوص الذي اقتحموا منزله أثناء تواجده فى غرفة النوم.

أحمد حلمي يتنمر على نفسه بسبب حماقي.. تفاصيل
ظهر الفنان أحمد حلمي، ومحمد حماقي مؤخرًا في احتفالية "صندوق تحيا مصر"، التي أقيمت مؤخرًا في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتشاركا غناء أغنية "واحدة واحدة"، التي قام حماقي بغنائها منذ 13 عام في فيلم "جعلتني مجرمًا" لـ أحمد حلمي.

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