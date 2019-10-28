عقب رفضه سب ترامب | مغني راب أمريكي يطرد فردا من الجمهور..فيديو

نشر موقع "ذا هيل" الأمريكي شريط فيديو لقيام مغني الراب الأمريكي "واي جي" بطرد شخص من حفلته، بسبب رفضه سب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتعود الواقعة عقب مطالبة مغني الراب الأمريكي من افراد أحد الجمهور الصعود الى المسرح ومشاركته الغناء، ليطلب منه قول "تبا ترامب".



رفض الشخص ترديد هذه المقولة خلف "واي جي"، الأمر الذي تسبب في قيامه بطرد المشجع من الحفلة.



يذكر أن مغني الراب الأمريكي واي جي هو رافض لحكم الرئيس دونالد ترامب، حيث يقود حملة ضد ترامب في الشارع الأمريكي.



