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منوعات

آيفون يطير من صاحبه فى الهواء.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:21 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشر موقع لايف ليك المعنى بمقاطع الفيديو الصادمة والنادرة مقطع فيديو، يظهر لحظة سقوط هاتف آيفون من صاحبه فى الجو أثناء تحليقه بالطائرة.

سجلت الكاميرا المثبتة فى الطائرة لحظة صدمة مصور متواجد على متن طائرة مكشوفة، بعدما أخرجه هاتفه الآيفون لإلتقاط صورة سيلفى وهو بالجو، إلا أن قوة الرياح الشديدة أطاحت بالهاتف فى الهواء.

وبدا على وجه المصور الصدمة الشديدة لفقدانه هاتفه الآيفون بسبب تصرفه الغير محسوب، بينما كان يطير فى سماء ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولاقى الفيديو رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعى، بعدما انهالت التعليقات الساخرة على هذا المصور بسبب تصرفه الذى تسبب فى ذلك.

يذكر أن صاحب الفيديو لم يذكر أى تفاصيل عن عثوره على الهاتف أم لا حتى الآن.

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