أسرار بسيطة وسهلة تجعلك تستمرين فى الرجيم مدة أطول

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة اتباع الرجيم لفترة طويلة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الألتزام بهذه الخطوات للاستمرار فى الرجيم أكبر قدر ممكن ،التي قدمتها رضوى الشربيني ،من خلال أستضافتها لــ دكتور أحمد عمر متخصص التغذية والسمنة والنحافة، أثناء لقائه ببرنامج "هي وبس" على شاشة قناة سي بي سي سفرة.



تجنب التهور :

يبدأ أغلب الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن الرجيم بطريقة العقاب وكأنه يعاقب نفسه على الوزن الزائد بالحرمان، وهذه الطريقة خطأ لأنها تحرق كل كروت وأسلحة التخسيس ولا يستطع أحد الاستمرار عليها طويلًا.



رجيم دائم الفاعلية :

البدء بتقليل كميات السكر لملعقة يوميًا وتقليل كمية النشويات لرغيف ونصف يوميًا كبداية لرجيم الأسبوع الأول، ثم يقلل نصف رغيف في الأسبوع الثاني ونصف في الثالث، وهكذا مع كمية السكريات، وصولًا لتناول الوجبات دون نشويات، ما يساعد الجسم على نقصان الوزن وعدم التوقف عن الحرق.



اليوم "الفري" سر استمرار الرجيم

اليوم المفتوح في الرجيم يحفظ للشخص الاستمرارية ويساعد الجسم على التكيف مع الرجيم وفقدان الدهون، والأشخاص الذين يعتقدون أن اليوم المفتوح يسبب زيادة للوزن يجب عليهم مراجعة أنفسهم في وجبات هذا اليوم.



الصبر على أعراض الانسحاب

يعاني مرضى السمنة المفرطة من أعراض انسحاب السكر والنشويات والأكل لأن للأكل شهوة ومتعة، فتعتبر الـ4 أسابيع الأولى بها الكثير من المغريات والتحديات.