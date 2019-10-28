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مرأة

شاهد | منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام في THE VOICE

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:12 ص
مش هتصدق.. منافسة
مش هتصدق.. منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام ف
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هاجر هانئ
ظهرت الفنانتان أحلام وسميرة سعيد مساء السبت خلال تقديمهما برنامج المواهب THE VOICE، المذاع على إحدى القنوات الفضائية، حيث أطلت أحلام بإطلالة كلاسيك من توقيع دار الأزياء العالمية alexander mcqueen، مرتدية جيب متوسطة الطول باللون الروز، وبلغت تكلفتها ١٦٤٠ يورو، مع بلوزة من نفس اللون مصنوعة من القماش الستان بـ٨٢٠ يورو، ونسقت معهما بليزر كاروهات أنيقا بلغت تكلفته ٢١٣٥ دولارا.

وانتعلت أحلام حذاء أنيقا باللون الروز أيضا وبلغ سعره ١٥٢٥ دولارا، وتزينت بمجوهرات ألماسية من boucheron، حيث ارتدت عقدا أبيض بلغ سعره 166 ألف دولار، مع أقراط متوسطة الحجم بلغ سعرها ١٢٩٠٠ دولار، فيما ارتدت خاتما أنيقا بـ٣٧٠٠٠ دولار.

بينما ظهرت الديفا سميرة سعيد بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا كروهات جمع بين اللونين الأسود والأبيض من علامة BALMAIN، وبلغ تكلفة التصميم 2353 دولارا أمريكيا.
شاهد | منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام في THE VOICE
شاهد | منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام في THE VOICE
شاهد | منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام في THE VOICE
شاهد | منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام في THE VOICE
شاهد | منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام في THE VOICE
شاهد | منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام في THE VOICE
شاهد | منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام في THE VOICE
شاهد | منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام في THE VOICE
شاهد | منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام في THE VOICE
شاهد | منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام في THE VOICE
شاهد | منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام في THE VOICE
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