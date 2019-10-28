لو ابنك بيسأل أسئلة صعبة أوى.. اعرف الإجابة من حملة جنة بالأزهر.. فيديو وصور

شرح الدكتور محمود الهواري، عضو حملة "جنة" بالأزهر الشريف، لمواجهة العنف ضد الأطفال، كيفية الإجابة على أسئلة الأبناء الصعبة والمعقدة، قائلا "لا بد من مراعاة عقلية الطفل وعدم الاستهزاء به".



وأضاف الهواري، في ندوة بموقع صدى البلد، أن الطفل لو وجه لوالديه سؤالا علميا أو فقهيا أو في أى مجال، فمن الطبيعي أن الطفل لن يفهم الفلسفة أو الإجابة العلمية أو اختلاف الفقهاء، فينبغي أولا تبسيط المعلومة لتناسب عمر الطفل.



وأشار إلى أن الطفل أحيانا يسأل عن أمور ليست في مستوى إدراكه فالحل هنا أن يأخذ الأب ابنه إلى الجانب الذي يحبه في هذه المسألة، فمثلا "الطفل يسأل عن كيفية صنع هذه اللعبة البلاستيكية، فهو لن يفهم ما يتم داخل المصنع من إعادة تدوير البلاستيك ويتم تشكيله بصورة معينة ويدخل مثلا في فرن وما إلى ذلك، فالأفضل أن نخبره بأن هناك عاملا ماهرا اجتهد وطور من نفسه ونفذ مشروعا وصنع هذه اللعبة بدقة فهذا أفضل من الإجابة العلمية على الطفل لأنه لن يفهمها وسيظل نفس التساؤل موجودا في ذهنه.



وأوضح، أن الحاجات النفسية للطفل يهملها الكثير من الآباء والأمهات ويظنون أن الطفل في حاجة للأكل والشرب واللبس فقط وهذا خطأ كبير قد يصل بالطفل لمشكلات في حياته.