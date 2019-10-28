Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

لو ابنك بيسأل أسئلة صعبة أوى.. اعرف الإجابة من حملة جنة بالأزهر.. فيديو وصور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:57 ص
لو ابنك بيسأل أسئلة
لو ابنك بيسأل أسئلة صعبة أوى.. اعرف الإجابة من حملة جنة
Advertisements
محمد شحتة عدسة: إيهاب أشرف
شرح الدكتور محمود الهواري، عضو حملة "جنة" بالأزهر الشريف، لمواجهة العنف ضد الأطفال، كيفية الإجابة على أسئلة الأبناء الصعبة والمعقدة، قائلا "لا بد من مراعاة عقلية الطفل وعدم الاستهزاء به".

وأضاف الهواري، في ندوة بموقع صدى البلد، أن الطفل لو وجه لوالديه سؤالا علميا أو فقهيا أو في أى مجال، فمن الطبيعي أن الطفل لن يفهم الفلسفة أو الإجابة العلمية أو اختلاف الفقهاء، فينبغي أولا تبسيط المعلومة لتناسب عمر الطفل.

وأشار إلى أن الطفل أحيانا يسأل عن أمور ليست في مستوى إدراكه فالحل هنا أن يأخذ الأب ابنه إلى الجانب الذي يحبه في هذه المسألة، فمثلا "الطفل يسأل عن كيفية صنع هذه اللعبة البلاستيكية، فهو لن يفهم ما يتم داخل المصنع من إعادة تدوير البلاستيك ويتم تشكيله بصورة معينة ويدخل مثلا في فرن وما إلى ذلك، فالأفضل أن نخبره بأن هناك عاملا ماهرا اجتهد وطور من نفسه ونفذ مشروعا وصنع هذه اللعبة بدقة فهذا أفضل من الإجابة العلمية على الطفل لأنه لن يفهمها وسيظل نفس التساؤل موجودا في ذهنه.

وأوضح، أن الحاجات النفسية للطفل يهملها الكثير من الآباء والأمهات ويظنون أن الطفل في حاجة للأكل والشرب واللبس فقط وهذا خطأ كبير قد يصل بالطفل لمشكلات في حياته.
لو ابنك بيسأل أسئلة صعبة أوى.. اعرف الإجابة من حملة جنة بالأزهر.. فيديو وصور
لو ابنك بيسأل أسئلة صعبة أوى.. اعرف الإجابة من حملة جنة بالأزهر.. فيديو وصور
لو ابنك بيسأل أسئلة صعبة أوى.. اعرف الإجابة من حملة جنة بالأزهر.. فيديو وصور
لو ابنك بيسأل أسئلة صعبة أوى.. اعرف الإجابة من حملة جنة بالأزهر.. فيديو وصور
لو ابنك بيسأل أسئلة صعبة أوى.. اعرف الإجابة من حملة جنة بالأزهر.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باحث: حملة جنة تسعى لتقويم السلوكيات الخاطئة في تربية الأطفال

حملة جنة: عدم شعور الطفل بأنه محبوب يهدد انتماءه لأسرته

حملة جنة بالأزهر: حضارة الشعوب تقاس بمدى رعايتها للضعفاء

في ثالث رسائلها.. حملة جنة تكشف أهمية الأمان للأطفال وأثره على الأسرة والمجتمع

أعضاء حملة جنة بالأزهر في ندوة بموقع صدى البلد .. غدا

حملة جنة بالأزهر: الأطفال أمانة.. وعلى الآباء تشكيل وجدانهم بشكل سليم.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

التهمته النيران بالكامل.. القصة الكاملة منذ اللحظات الأولى لـ حريق معرض سيارات المهندسين.. فيديو وصور

نفسى أشتغل معاها.. أحمد حلمى يعلن مفاجأة مع منى زكي.. فيديو

حصاد المحترفين.. محمد صلاح يسجل للمرة الأولى منذ 5 جولات.. وعمرو وردة يتألق ويفتعل أزمة كبيرة

قطع داعش رأسه.. هذا ما قالته أم صحفي أمريكي بعد مقتل أبوبكر البغدادي

أفريقيا قريبة واللي يلعب معانا يتعور.. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بشعار جديد للأهلي

مازدا تكشف عن MX-30 أول سياراتها الكهربائية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب حفل زفاف.. العروسة بالبدلة والعريس بفستان أبيض مكشوف

شاهد | منافسة قوية بين أسعار إطلالة سميرة سعيد وأحلام في THE VOICE

بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها