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توك شو

نفسى أشتغل معاها.. أحمد حلمى يعلن مفاجأة مع منى زكي.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:36 ص
أحمد حلمى ومنى زكى
أحمد حلمى ومنى زكى
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آيات أحمد
قال الفنان أحمد حلمى، إن فيلمه الأخير "خيال مآتة" ليس على نفس مستوى الأفلام التى سبقته، لذلك لم يحقق نفس الإيرادات التى حققتها أفلامه السابقة، لافتًا إلى أن الفيلم بمقاييس النجاح فهو حقق 40 مليون جنيه حتى الآن.

وأضاف الفنان أحمد حلمى، فى لقاء خاص ببرنامج "ArabWood"، المذاع على فضائية "روتانا"، أنا مستنى يحقق 100 مليون ولكنه حقق 40 مليون جنيه حتى الآن فقط، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يرجع عدم الإقبال بسبب أن جمهوره كان ينتظر أن يكون الفيلم كوميديا من أول مشهد لآخر مشهد.

وتابع حلمى، أن الكوميديا فى الفيلم لم تكن كثيرة لذلك من الممكن ألا يكون قد نال إعجاب الجمهور بالرغم من أن هذا الفيلم أنا اعتز به جدًا لأننى تعبت فيه كثيرًا.

وأوضح أنه يقرأ حاليًا سيناريو من الممكن أن يجمعه مع زوجته الفنانة منى زكى، مضيفًا "أنا نفسي أشتغل معاها حقيقي".
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