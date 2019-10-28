استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين.. الدولار يسجل 16.19 جنيه للبيع.. الريال السعودي بـ 4.31 جنيه.. والذهب عيار 21 بـ 675 جنيها للجرام

الدولار يسجل 16.19 جنيه للبيع

الإسترليني يسجل 20.77 جنيه للبيع

اليورو يسجل 17.95 جنيه للبيع

الريال السعودى يسجل 4.31 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتى 4.41 جنيه للبيع

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام



شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم، الاثنين ، 28 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 28-10-2019 بختام التعاملات



وبلغ سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع ، بينما سجل اليورو نحو 17.80 جنيه للشراء 17.95 جنيه للبيع ، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.60 جنيه للشراء و20.77 جنيه للبيع .



سعر الفرنك السويسرى



وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.15 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع ، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.78 جنيه للشراء و14.90 جنيه للبيع .



سعر اليوان الصيني



وسجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.



استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي اليوم، الاثنين نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 52.90 جنيه للشراء و 53.36 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.73 جنيه للشراء و 42.07 جنيه للبيع.



ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.



وشهدت أسعار الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 675 جنيهًا،على اسعار اغلاق امس الاحد.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الاثنين، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.



وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 675 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 771 جنيهًا.



وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 579 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 450 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 23,991 جنيهًا للأوقية.



وسجل سعر الجنيه الذهب 5,400 جنيه، بإرتفاع ثمانية جنيهات.



وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.