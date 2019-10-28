أغرب حفل زفاف.. العروسة بالبدلة والعريس بفستان أبيض مكشوف

قرر عروسان عاشقان للتحدي الخروج عن المألوف تمامًا في حفل زفافهما، وقاما بإعداد مفاجأة غريبة من نوعها خلال مراسم الزفاف، أصابت كافة الحاضرين بحالة من الذهول، حيث أقدم العريس على ارتداء فستان أبيض، في حين ارتدت العروس بدلة رسمية في مشهد يكاد لا يُصدق.



وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية أن العروس "سييرا أودونيل" دائمًا ما كانت تحلم بأن تخرج عن تقاليد مراسم الزواج، وترتدي بدلة رسمية في حفل زفافها؛ ولحسن حظها، فقد تمكنت من إقناع عريسها "بوبي كوك"، وهو من مدينة "سوانزي" في "ويلز" بالمملكة المتحدة، بهذه الفكرة الجنونية.



ونشرت الصحيفة البريطانية مجموعة من اللقطات للعروسين بهذه الإطلالات المفاجئة؛ ولم يتوقف الأمر على العروسين فحسب، حيث قامت وصيفات العروس بدورهن بارتداء البدل الرسمية خلال مراسم الزفاف، والأمر اللافت للنظر حقًا هو أن العريس تمكن من إقناع اثنين من أصدقائه بارتداء فساتين.



ونقلت "ميرور" عن العروس، وهي من أيرلندا، قولها إن الأمر برمته بدأ بدعابة، وتمكنت بعد ذلك من تحويلها إلى حقيقة.



وأشارت الصحيفة إلى أن العروسين قررا إبقاء هذه الفكرة سرًا عن ضيوف الحفل حتى يوم الزفاف، موضحة أن وصيفات العروس كن على علم بخطة الزوجين، في حين أن أصدقاء العريس المقربين لم يكن لديهم أي فكرة عن الأمر، حيث كان "كوك" يخشى أن يرفضوا الفكرة أو ينسحبوا ويرفضوا الحضور، لذا قرر أن يفاجأهم بالموضوع يوم الزفاف، وقد أصيبوا بحالة من الذهول لدى رؤية الفساتين، قبل أن يدخل الجميع في نوبة ضحك.



ونقلت الصحيفة عن العريس قوله إنه كان يشعر بالتوتر قبيل ظهوره بالفستان الأبيض أمام ضيوف حفل زفافه، الذي أقيم بمدينة "بلفاست" في أيرلندا الشمالية، مشيرًا إلى أن الجميع انفجروا في الضحك لدى رؤيته، وقاموا بالتصفيق له، ومضت الأمور بسلاسة في أعقاب ذلك.