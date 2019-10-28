رسالة مؤثرة من أحلام لـ إليسا في عيد ميلادها

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي صديقتها الفنانة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الـ 47، الذي صادف أمس الأحد الـ 27 من شهر أكتوبر الجاري، من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.
ونشرت أحلام صورة لـ إليسا وعلقت قائلة: "كل سنه وانتي طيبه بصحه وسلامه كل سنه وانتي ملكه الاحساس كل سنه وانتي اجمل قلب تعرفت عليه".
وكانت إليسا شاركت أحلام في عضوية لجنة تحكيم برنامج ذا فويس في موسمه الرابع الذي عرض العام الماضي.
على صعيد آخر، تواصل إليسا تسجيل أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه مطلع العام الجاري، وتتعاون من خلاله مع أمير طعيمة، ونادر عبد الله، ورامي جمال، وزياد برجي وغيرهم.
يشار إلى أن آخر ألبومات إليسا "إلى كل اللي بيحبوني" الذي طرح في صيف 2018.
ونشرت أحلام صورة لـ إليسا وعلقت قائلة: "كل سنه وانتي طيبه بصحه وسلامه كل سنه وانتي ملكه الاحساس كل سنه وانتي اجمل قلب تعرفت عليه".
وكانت إليسا شاركت أحلام في عضوية لجنة تحكيم برنامج ذا فويس في موسمه الرابع الذي عرض العام الماضي.
على صعيد آخر، تواصل إليسا تسجيل أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه مطلع العام الجاري، وتتعاون من خلاله مع أمير طعيمة، ونادر عبد الله، ورامي جمال، وزياد برجي وغيرهم.
يشار إلى أن آخر ألبومات إليسا "إلى كل اللي بيحبوني" الذي طرح في صيف 2018.
@elissakh كل سنه وانتي طيبه بصحه وسلامه كل سنه وانتي ملكه الاحساس كل سنه وانتي اجمل قلب تعرفت عليه #اليسا #HappyBirthdayElissa pic.twitter.com/rqwIOzJK3S— A7lam #فريق_احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 28, 2019