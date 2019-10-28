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ديني

حملة جنة بالأزهر ترد على دعوات منع الأطفال من المسجد بحجة اللعب.. صور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:27 ص
حملة جنة بالأزهر
حملة جنة بالأزهر ترد على دعوات منع الأطفال من المسجد
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محمد شحتة
قال الدكتور محمود الهواري، عضو حملة "جنة" بالأزهر الشريف لمواجهة العنف ضد الأطفال: إن الطفل ينبغي أن يتعود على حضور الصلاة بالمسجد حتى ينشأ على حب المسجد.

وأضاف الهواري، في ندوة بموقع صدى البلد، أن من ينادي بعدم ذهاب الأطفال للمساجد بحجة اللعب أو إحداث صوت عالي ليس مبررا لمنع الأطفال من المسجد وعلاج خاطئ للمشكلة ، فعلى الوالدين أن يؤدبوا أولادهم في البيوت ويعلموهم حرمة المسجد وعلى من يصلي في المسجد أن يرفق بالأطفال ويعلمهم هو كذلك ولا ينهرهم حتى لا يكرهوا الصلاة والذهاب للمسجد.

وتابع: النبي الكريم كان يصلي بالناس ويأتي الحسن ويطئ على ظهر النبي وهذا كان في المسجد وليس خارجه أو في البيت، فحضور الأطفال له إيجابيات كثيرة.

وذكر أنه لا يعقل أن نحرم الأطفال من المساجد لفترة معينة ونأتي مرة واحدةونريده متدينا ومتلزما بالصلوات الخمسة، فهناك سنة تسمى "التدريج" وهي سنة كونية في الأرض في كل الأمور وليس الصلاة فقط.

وأكد أن المسجد لابد أن يكون حاضنا للأطفال وليس طاردا لهم، وينظم أهل البلد أو المنطقة مسابقات قرآنية لتشجيع الأطفال على الحضور للمسجد وحبه.
حملة جنة بالأزهر ترد على دعوات منع الأطفال من المسجد بحجة اللعب.. صور
حملة جنة بالأزهر ترد على دعوات منع الأطفال من المسجد بحجة اللعب.. صور
حملة جنة بالأزهر ترد على دعوات منع الأطفال من المسجد بحجة اللعب.. صور
حملة جنة بالأزهر ترد على دعوات منع الأطفال من المسجد بحجة اللعب.. صور
حملة جنة بالأزهر ترد على دعوات منع الأطفال من المسجد بحجة اللعب.. صور
حملة جنة بالأزهر ترد على دعوات منع الأطفال من المسجد بحجة اللعب.. صور
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