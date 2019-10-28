Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لجنة القوى العاملة: قانون المعاشات الجديد يحقق العدالة والرضا للمواطنين

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:41 ص
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
Advertisements
معتز الخصوصى
أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لن تقبل بأي شكل انتقاص حقوق أصحاب المعاشات في القانون الجديد.

وأشارت النائبة، في بيان لها، إلى أن فلسفة القانون ومواده تشير إلى رؤية في الدولة المصرية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وحصولهم على كامل مستحقاتهم.

ونوهت إلى أن القانون يحافظ على حقوق أصحاب المعاشات، ويتوسع فيها لتتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق للمواطنين مستويات أعلى من العدالة والرضا.

ولفتت إلى أن فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار يعمل على حسن استغلال أموال المعاشات واستثمارها بالشكل الذي يدر أكبر عائدا لأصحابه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها

بعد فقده مركز الصدارة .. مفاجأة جديدة بخصوص فيلم الجوكر

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 - 10 - 2019.. فيديو

خناقات ريهام سعيد تثير الجدل من جديد

عضو حملة جنة بالأزهر يشرح حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر

البرلمان: زيادة دعم المواطن من السلع التموينية والخبز فى هذه الحالة.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها

مازدا تكشف عن MX-30 أول سياراتها الكهربائية

من رانيا يوسف لـ مي عمر.. 5 نجمات أثرن الجدل بإطلالتهن خلال الأسبوع