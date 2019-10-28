مش عايزة افتكرهم.. تعليق رانيا يوسف على زيجاتها الثلاثة..فيديو

قالت رانيا يوسف، إنها تبلغ من العمر 46 عامًا، لافتة إلى أنها من مواليد عام 1973، و أنها تنتمى لبرج القوس، خاصة لأن صفاته تشبهها جدًا، موضحة ان أول يوم تصوير لها أمام كاميرا السينما كان فى عام 1999م.



وأضافت رانيا يوسف، فى لقاء خاص ببرنامج " ArabWood"، المذاع على فضائية " روتانا"، أن أول فيلم شاركت فيه، كان فيلم " المضيفات الثلاثة" عام 1999م، مشيرة إلى أنها كانت خائفة جدًا من تجربة التمثيل أمام الفنان عادل إمام وتعتبرها من التجارب الصعبة جدًا عليها.



وأوضحت أن أول أجر حصلت عليه فى حياتها كان 300 جنيه فى الفيلم عام 1999م.



وتابعت، " مش فاكرة تاريخ جوازاتى الثلاثة ومش عايز افتكرهم"، ولكنى أتذكر تاريخ ميلاد بناتى .