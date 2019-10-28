سيول الخير في سيناء | تخزين 5 ملايين متر مكعب في سد الروافعة.. تحويل المياه الى المساحات الزراعية.. امتلاء الخزان الجوفى..وبشرى لمحصول أسماك السردين

الخسائر التي حدثت جراء السد بسيطة



تمكنت سيناء من الاستفادة من كميات الأمطار الضخمة التي وصلت إلي منطقة شرق العريش رفح والشيخ زويد، وهي بالنسبة للأهالي نعمة ينتظرونها كل عام للتوسع الزراعي، وذلك من خلال إقامة السدود الترابية التعويقيه والتي تعمل علي التخفيف من سرعة المياه المتجه نحو السدود التخزينية لري مساحات واسعة من الأرض.



سدود تعويقية



وقال النائب جازي يعد عضو مجلس النواب عن وسط سيناء إن العمل مستمر من جانب المواطنين لإنشاء سدود تعويقيه ترابية حيث يتم ترويض مياه السيول و تحويل مساراتها إلي الأراضي الزراعية في المنطقة لري مساحات زراعية واسعة عليها بالقمح والشعير. وطالب وزير الري بإنشاء سدود خراسانية وبحيرات صناعية للاستفادة من مياه السيول.



فوائد السيول



وأشار المهندس شرف السيد خلف رئيس جمعية روافد الخير بسيناء ، ان من فوائد السيول هذا العام ارتواء الأراضي القابلة للزراعة بوسط وشمال سيناء بعمق مائي يبشر بمحصول شتوى وفير ، وهذا ادي إلي تقليل ملوحة التربة لفتره زمنيه قادمة مما يجعلها قابله للزراعة، الي جانب أمتلاء الخزان الجوفى للمياه التحتية القريبه لسطح الأرض، والتى يعتمد عليها صغار المزارعين بحفر أبار سطحيه لرى محاصيلهم الموسمية لفترات قادمة..و امتلاء الهرابات بمياه المطر والتى يعتمد عليها أهل الباديه لفترات ليست طويلة لحياتهم ومتطلباتهم اليوميه.



كما ان مياه السيول التي أخذت طريقها الي البحر تحمل الطمي المشبع بالبروتينات الحيوانيه وخيرات ومواد عضويه تستفيد منها اسماك البحر ويبشر بمحصول متميز من أسماك السردين.



تخزين 5 ملايين متر



قال محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه يقدم التهنئة لأهالي سيناء بسبب السيول التي شهدتها المحافظة، مشيرا إلى أنه حين يتم التصدي للسيول في سيناء تكون مفيدة للأهالي، مردفًا "الناس كأنهم في عيد وسعداء بالسيول التي سقطت اليوم في غرب المدينة الشبابلية".



وأضاف شوشة، أنه تم تخزين 5 ملايين متر مكعب من المياه في سد الروافعة، مضيفًا: "وإن شاء الله يبقي خير على البدو اللي في وسط سيناء".



وأوضح محافظ شمال سيناء، أن الخسائر التي حدثت جراء السد بسيطة وتم السيطرة عليها، مشيرا إلى أنه كان متواجدا طوال اليوم مع الأهالي، ولمس سعادتهم بالسيول وبالسيطرة عليها.



