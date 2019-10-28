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رياضة

الشباب السعودي يواجه شباب الأردن في البطولة العربية..اليوم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:31 ص
الشباب السعودي
الشباب السعودي
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إسراء أشرف
يستضيف فريق الشباب السعودي، نظيره شباب الأردن، اليوم، الإثنين، في تمام السادسة والربع مساءً، بالرياض، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

ويسعى الشباب السعودي لاستغلال إقامة لقاء الذهاب على أرضه ووسط جماهيره، لتحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له الصعود في الإياب.

ويفتقد الشباب لجهود محمد السهلاوي مهاجم فريقه، بعدما تعرض لإصابة بخلع في الكتف، وأثبتت الفحوصات حاجته إلى راحة استشفائية لإكمال برنامجه العلاجي.

في المقابل يتطلع شباب الأردن لتحقيق الفوز على الشباب السعودي، من أجل تسهيل مهمته في الإياب المقرر إقامته يوم 8 نوفمبر الشهر المقبل على ملعب "الملك عبدالله" في العاصمة الأردنية "عمان".

وكان فريق الشباب السعودي تأهل إلى دور الـ16 بعدما تغلب على شبيبة الساورة الجزائري في دور الـ 32 بنتيجة 5-1 مجموع لقائي الذهاب والإياب.

بينما صعد شباب الأردن إلى دور الـ16 بعدما تخطى النجم الساحلي التونسي حامل اللقب، في دور الـ 32 بنتيجة 3-1 مجموع اللقائين.
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