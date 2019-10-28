Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو فاروق: داعش لن ينتهي بمقتل أبوبكر البغدادي .. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
ابو بكر البغدادى
ابو بكر البغدادى
Advertisements
توك شو
قال عمرو فاروق، الباحث في حركات الإسلام السياسي، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، هو مجرد دعاية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف الباحث في حركات الإسلام السياسي فى برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc " أن استهداف قائد تنظيم داعش لا يعني سقوط التنظيم بالكامل، ربما يحدث نوعًا من الاهتزاز بالتنظيم وهذا لا يعني سقوطه بالكامل، مشيرًا الى ان جماعة الاخوان الارهابية لم تنته عند مقتل حسن البنا أو انتهاء تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن بل بالعكس تطرف وراءهم العديد من الأفكار المتشددة التى تتربى عليها الأجيال الجديدة لهدم مفردات الدولة الوطنية.

وتابع الباحث في حركات الإسلام السياسي ان ابو بكر البغدادى ترك ورائه أشبال الخلافة بمثابة الأطفال الذين يمثلون قنابل موقوتة، لأنهم نشأوا على قتل وسفك الدماء.

واردف ان التنظيم سيظل على الاستمرار والمواجهة بشكل كامل، مضيفًا ان المرحلة المقبلة متوقفة على مدى قوة وتأثير الشخصية التى تتولى زمام الأمور عقب ابو بكر البغدادى وهو يرجح أبو عمر القرداش لانه كان قائدا عسكريا ثم انضم إلى تنظيم داعش الارهابي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضاحى خلفان عن مقتل البغدادى: دوره انتهى

باحث بالحركات الإسلامية: داعش لن ينتهي بمقتل البغدادي والخطر مازال قائما..فيديو

X لا يموت.. ابوبكر البغدادي قُتل 6 مرات من قبل

الباحث الديني .. فضيحة مدوية لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية بعد مقتل أبو بكر البغدادي

باحث إسلامي: أبوبكر البغدادي تربى على أفكار سيد قطب وحسن البنا ..فيديو

المدمر العنيف .. من هو أبو عمر التركماني خليفة أبو بكر البغدادي

ترشيحاتنا

لاستخدام الألفاظ الخارجة.. رسالة نارية من الغندور لرواد السوشيال دفاعا عن رئيس الزمالك

ذهبنا لصلاة الجمعة ولم يأتِ الخطيب فاستمعنا للخطبة من الراديو.. فهل صلاتنا صحيحة ؟

الأهلي يستقر على اصطحاب القائمة الكاملة للمعسكر الخارجي

تعليق مفاجأة للمدرب .. متعب يوجه رسالة قوية لحسام البدري.. فيديو

بالكلابشات.. أول ظهور لـ راجح قاتل البنا داخل قاعة المحكمة بالمنوفية..فيديو

حكم وضع المصحف فى السيارة.. الإفتاء تحدد حالتين يحرم فيها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

فنانات يكثرن حولهن الجدل بإثارتهن لا تمثيلهن | رانيا يوسف الأبرز

بعد احتجازها بالجمارك.. أخيرا فولفو volvo xc40 بتصميم جديد مثير للجدل في مصر | أسعار ومواصفات