من جزمة جورج قرداحي إلى وزن إنجي وجدان.. أزمات ريهام سعيد تنتقل من الشاشة إلى مواقع التواصل



خناقة مع إنجي وجدان



هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، الفنانة انجي وجدان بعد انتقادها لتصريحات ريهام سعيد في برنامجها عن مرضى السمنة وتماديها بالانتقاد عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت ريهام سعيد، ردا على فيديو إنجي وجدان قائلة: "انجي والله ما اعرف اسمها ايه طالعة تقولك التخان انا مش بتكلم علي اللي في وزنك يا ستي انتي مبسوطة انك بتعملي مسلسلات والناس بتتريق علي تخنك انتي حرة خليكي في نفسك".



وأضافت ريهام سعيد: "انتي طالعة في البرومو بتاع المسلسل بتاعك بتقولي انا متجوزش واحد ثلاثة في بعض انتي مبسوطة كدا مبسوطة ان من خلال شكلك الناس تتريق عليكي فالناس تضحك فهو دا شغلك، اوك تمام".



وأكدت ريهام سعيد: "لكن انا مبتكلمش علي اللي زيك ولا بتكلم علي اللي مليانة انا بتكلم عن الناس اللي مهددة بالموت مش لاقية سرير في المستشفى اللي مبتقدرش تمشي علي رجليها وبعمل كدا علشان الناس تاخد بالها المرض بيموت".



وكانت إنجي وجدان، هاجمت ريهام سعيد بسبب تصريحاتها عن اصحاب السمنة بالموتى والعبء علي المجتمع قائلة: "إنها ليس من عادتها أن تهاجم أحدا أو تسيء لأحد، وأنها تعاطفت مع ريهام سعيد خلال فترة مرضها الأخيرة، موجهة اللوم عليها بعد تنمر الأخيرة على أصحاب السمنة، وسخريتها منهم في حلقة متلفزة".



وتابعت إنجي وجدان، أن المشكلة ليست في الوزن والشكل لأن هناك أشخاصا أصيبوا بالسمنة نتيجة مرض أقعدهم أو دواء تسبب في زيادة وزنهم أو غدد تفرز هرمونات في جسمهم، مشيرة الى أن المشكلة ليست في الأكل وعدد الأطباق التي يتناولها الفرد خلال اليوم.



وأشارت إلى أن السمنة ليست معيارا للشكل، فهناك سمان أجمل من النحاف، لافتة إلى أن زوجها نحيف وهي سمينة ولم ينظر إلى هذا الأمر أو اهتم به و أنها رياضية وكانت صاحبة جسم رشيق ووزن مثالي، وأصيبت بالسمنة فجأة في الوقت الذي كانت تحافظ فيه على الرياضة، ثم خسرت جزءا من وزنها، مؤكدة أن السمنة ليست مقياسا لعدم التريض.



خناقة مع جورج قرداحي



ظهر الإعلامي جورج قرداحي، في أحد البرامج التلبفزيونية، وعند سؤاله على رأيه في أزمة ريهام سعيد الأخيرة مع مرضى السمنة قال: مثل ما بيقولوا بالمصري .. تستحق الضرب بالجزمة".



وقامت ريهام سعيد بالرد عليه من خلال الظهور في فيديو على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من ثم نشرت فيديو آخر معلقة عليه :"قال اني قليله الادب بس انا خلاص كده عرفت انه خرف فعلا عيب".



كما نشرت فيديو آخر لجورج من نفس البرنامج وهو يمسك بيد المذيعة التي قامت بالرقص على أغنية كارول سماحة غالي عليا، وهي تعصر العنب بقدميها، بينما رقص جورج معها، بينما احتوى الجزء الثاني من الفيديو على حلقة لريهام سعيد وهي تحاول علاج إحدى مريضات السمنة".



وعلقت ريهام، على الفيديو قائلة :" لو عايز تعرف الفرق بينى وبينك اتفرج علي الفيديو ده لآخره وانت تعرف".



.. ومع زملائها



وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة إلى متابعيها بعد تعرضها لأزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة إثر تصريحاتها الأخيرة عن مرضى السمنة.



وكتبت ريهام سعيد، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "كمية ناس وحشة رهيبة وفي زملا كنت فاكراهم صحابي اوي مرفعوش عليا سماعة تليفون، اخص بجد اخص".