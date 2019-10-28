مرصد الأزهر: حزب البديل من أجل ألمانيا يمارس سياسات عنصرية تجاه المسلمين

طالبت سوزانا هينج، نائبة عن حزب «اليسار» في مدينة «تورينجن» الألمانية، باستبعاد المنتمين إلى حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي من الشرطة لأسباب سياسية.



وأشارت «هينج» خلال حملتها الانتخابية إلى أن على قائمة حزب «البديل» في الانتخابات المقبلة خمسة أشخاص من العاملين بالشرطة، موضحة أنه «لا يجب أن يتحدث أحد عن عدم وجود مشكلة لدينا في هيئة الشرطة، ويجب استبعاد مثل هؤلاء من الخدمة».



من جانبه يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أهمية تصريحات النائبة عن حزب اليسار سوزانا هينج، مشيرًا إلى أن هذه المطالبات ومثيلاتها قد تساهم في الحد من خطورة اليمين المتطرف؛ حيث إن حزب «البديل من أجل ألمانيا» يُمارس سياسات عنصرية تجاه المسلمين والأجانب داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولا يصح بشكل من الأشكال أن يكون من بين أفراد الشرطة الألمانية أحد المنتمين إلى تلك الأفكار المتطرفة.