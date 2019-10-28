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ديني

مرصد الأزهر يندد بنشر عضو بالعمال البريطاني رسوما كرتونية مسيئة للرسول

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:03 م
ممارسات عنصرية ضد
ممارسات عنصرية ضد المسلمين في الخارج
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محمد شحتة
ندد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بنشر عضو حزب «العمال» البريطاني مارتن بريدجمان، رسومًا كرتونية مسيئة للنبيين محمد وعيسى -عليهما السلام- عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وما أعقب ذلك من نشر بعض المواقع لتلك الصور على نحو يُهين الأنبياء ويحطُّ من قدسية الأديان السماوية.

وأكد المرصد أن ذلك التصرف غير المسؤول سلوك مشين، وجريمة عنصرية ناتجة عن حقد دفين تجاه بعض الأديان السماوية، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات المتطرفة من شأنها أن تؤجج مشاعر الكراهية بين أصحاب الديانات المختلفة، وتقوض من فرص السلام داخل المجتمعات.

وجدد المرصد رفضه الشديد لتلك الأفعال التي تُنافي ما دعت إليه الشرائع السماوية وما نصَّت عليه الأعراف والمواثيق الدولية من احترام مقدسات الآخرين على اختلاف دياناتهم، مطالبًا بضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات، لا سيما وإنها صادرة عن مسؤول بوزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية في المملكة المتحدة، وعضو بحزب «العمال» البريطاني؛ وذلك حتى لا يتخذها عوام الناس نهجًا يسيرون عليه.
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