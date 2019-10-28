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منوعات

اكتشاف غريب.. رجل أمريكى ينتج الكحول من جسمه

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أ ش أ
عندما ألقت الشرطة القبض على رجل في ولاية نورث كارولينا للاشتباه بقيادته السيارة وهو مخمور لم تصدق تأكيداته بأنه لم يتناول أي مواد كحولية.

ورفض الرجل وهو في عقده الخامس الخضوع لاختبار الكشف عن الكحوليات وتم نقله للمستشفى، حيث كشفت التحاليل أن نسبة الكحول فى دمه تبلغ 2ر0 فى المئة وهو ما يزيد بواقع مرتين ونصف عن الحد الأقصى القانوني.

ورغم أن الرجل أقسم مرارا أنه لم يتعاطى أي كحوليات فإن أطباء المستشفى لم يصدقوه.

وتتضح الحقيقة على يد فريق من الباحثين فى مركز جامعة ريتشموند الطبي في نيويورك، حيث اكتشفوا أن الرجل يقول الحقيقة، فجسمه يقوم بتحويل المواد الغذائية التي يتناولها إلى كحول وبعبارة أخرى فإن جسمه ينتج الكحول.

واتضح فى النهاية من خلال نتائج الدراسة التي نشرت في إحدى المطبوعات العلمية مؤخرا أن الرجل يمثل حالة نادرة تعرف باسم متلازمة تخمر الأمعاء.
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