ماليزيا: تطبيق رسوم أكياس البلاستيك على الأنشطة التجارية بدءا من 2022

أعلنت نائبة رئيس وزراء ماليزيا وان عزيزة وان إسماعيل أن رسوم الأكياس البلاستيكية "20 سن"، والتي تنطبق حاليا على معظم الأعمال التجارية الدائمة، سيتم تمديدها لتشمل جميع أنواع الأنشطة التجارية ابتداء من عام 2022.



وقالت عزيزة إسماعيل، لدى إطلاق حملة "حب البيئة" في سوبانج جايا: "بحلول نهاية 2021 ستطبق رسوم الأكياس البلاستيك على جميع الأعمال التجارية الدائمة، ومع بداية عام 2022 سيتم تمديدها إلى جميع أنواع الأنشطة التجارية".



ونقلت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية عن عزيزة وان قولها : إن هذه الخطوة كانت من بين المبادرات الرئيسية في إطار خارطة الطريق نحو صفر استخدام البلاستيك 2018-2030 ، والتي تشمل أيضا توعية المواطنين بعدم استخدام قصبة الشرب "الشفاطة" والشرب مباشرة من الكوب.