صندوق النقد: قوة النمو في مصر ستدعم اقتصادات المنطقة.. وهذا ما حدث بعد ثورات 2011

رأى صندوق النقد الدولي، أن مستويات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد المصري من المتوقع أن تدعم اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن التعديلات التي أجرتها مصر على السياسات الاقتصادية التي أجرتها دول مثل مصر، تسببت في اجتذاب تدفقات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs)، على الرغم من الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق نمو أعلى على المدى المتوسط.



وعلاوة على ذلك، تمثل المشاركة المنخفضة للقوة العاملة موردًا هائلًا غير مستغل، وعلاج ذلك سيتطلب استثمارات عامة مستمرة في الخدمات التعليمية والصحية عالية الجود، لا سيما في مصر وموريتانيا والمغرب وتونس.



وقال التقرير: "إن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي شرط مسبق أساسي للنمو على المدى الطويل وخلق فرص العمل في مصر"، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى توفير ما لا يقل عن 700 ألف وظيفة سنويًا لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل المتوقع وفق سرعة النمو السكاني المرتفعة.



وذكر التقرير أن المدخرات المالية في مصر استخدمت جزئيًا لتخفيف عبء التكيف مع الأوضاع على الفئات الأكثر ضعفًا من خلال التوسع في برامج التحويلات النقدية من 200 ألف إلى 2.3 مليون أسرة تغطي حوالي 10 ملايين شخص.



بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بشكل طفيف في عام 2019 إلى 3.6٪ ، منخفضًا من 4.3٪ في عام 2018، مدفوعًا في الغالب بباكستان والسودان.



وقال التقرير إنه من المتوقع أن يكون النمو في معظم البلدان أقل من متوسط ​​الفترة ما بين عامي 2000-2015 في عام 2019. وفي عام 2020، من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة عند حوالي 3.7 ٪ ولكن سيتعافى إلى 5 ٪ على المدى المتوسط، والذي ستدعمه باكستان إلى حد كبير، حيث من المتوقع أن تعزز الإصلاحات الجارية النمو.



وتابع التقرير أن مستويات الدين العام المرتفعة لدى الدول المستوردة للنفط ليست ناتجة عن زيادة مفاجئة في الديون باستثناء السودان، وأشار إلى أنه بدلًا من ذلك، شهدت معظم البلدان زيادات على مدار سنوات عديدة، ويعود ذلك أساسًا إلى مزيج من الانخفاضات المستمرة في النمو وارتفاع العجز الأولي، خاصة في أعقاب الثورات العربية في 2011 في مصر والأردن والمغرب وتونس.



وواصل أن المراكز المالية في البلدان التي تسترد فيها التكاليف على نحو شبه كامل أقل عرضة لزيادات أسعار النفط العالمية في مصر والأردن والمغرب.



وقال التقرير إنه يمكن للمجتمع الدولي دعم هذه الدول من خلال توفير تمويل بشروط ميسرة، على سبيل المثال، الأردن وموريتانيا، ودعم مباشر للميزانية، مثل برامج صندوق النقد الدولي في مصر والأردن وتونس، والمساعدة الفنية لتحسين الإدارة الاقتصادية.