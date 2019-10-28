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توك شو

برلماني يكشف سبب ارتفاع معدلات الأجور خلال العام الأخير

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
الدكتورة بسنت فهمي
الدكتورة بسنت فهمي
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توك شو
قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التطوير الاقتصادي فى أى دولة بالعالم، ينتج عنه تأثير فئة من فئات المجتمع.

وأضافت بسنت فهمي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية، لميس سلامة وهند النعسانى، أن النواحى الاجتماعية من أهم النقاط التي يجب أن تراعي خلال أى إصلاح اقتصادي.

وأشارت بسنت فهمي ، إلى أن هناك بعض فئات المجتمع لا تستطيع زيادة دخلها، ولكن الدولة تقوم برفع زيادة المرتبات، أو يكون هناك تسهيلات من نوع أخري" التموين".

وأوضحت بسنت فهمي، أن الحكومة تقوم بقدر الإمكان بمساعدة المواطنين، ومؤكدة أن العام المالى 2019-2020 يعتبر ثانى أعلى معدل أجور، وهذا ناتج عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
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