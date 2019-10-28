الملك سلمان وولي العهد يبعثان برسالة إلى أردوغان

بعث العاهل السعودي الملك سمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعث برقية تهنئة لأردوغان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.



وأضافت أن الملك سلمان وولي عهده، أعربا عن تمنياتهما بالسعادة والصحة للرئيس التركي ولحكومة وشعب تركيا متمنين التقدم والازدهار.









