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مرأة

بإطلالة ناعمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:19 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نسرين طافش، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها.

وظهرت نسرين، فى الصور بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الروز الفاتح الذى لا يحمل أى نقوشات، مما جعله إطلالتها تجمع بين بالبساطة والأناقة، وتميز التصميم بحزام رفيع حول منطقة الخصر.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نسرين على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج الجذابة المتناسقة مع ملامحها.

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