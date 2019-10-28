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فن

فنانات يكثرن حولهن الجدل بإثارتهن لا تمثيلهن | رانيا يوسف الأبرز

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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آيه عاطف
تثير بعض الفنانات الجدل بإطلالاتهن وأزيائهن، وربما تصريحاتهن، أكثر مما يلفتن الانتباه بتمثيلهن وأعمالهن الفنية، ومن أبرز هؤلاء الفنانات ..

رانيا يوسف

لا تتوقف الفنانة رانيا يوسف عن إثارة الجدل بإطلالاتها وتصريحاتها المستفزة، التي تلفت إليها الانتباه، رغم عدم وجود أي عمل فني حاليا.

وتعتمد رانيا يوسف الأزياء الجريئة سواء على السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية كالقاهرة السينمائي والجونة السينمائي، أو على الشواطىء.

وكثيرا من تصدرت رانيا يوسف تريند جوجل وتويتر بهذه الإطلالات، أو التصريحات الجريئة وآخرها عدم تذكرها أزواجها الثلاثة، أو تصريحاتها ضد نادية الجندي طليقة زوجها الأسبق محمد مختار.

مي عمر

وقارن البعض من رواد السوشيال ميديا بين مي عمر ورانيا يوسف، وقالوا إن الفنانة الشابة تسير على خطى الثانية من حيث إثارة الجدل، وهو ما جعلها تتصدر جوجل أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة بأزيائها لا أعمالها الفنية.

آخر هذه المرات ظهورها مع زوجها أثناء قضاء إجازتهما خارج مصر بإطلالات قصيرة وجريئة، أضفت عليها مزيدا من الإثارة، ما جعلها تتصدر مؤشر البحث دون وجود عمل فني لها حاليا.

منة فضالي

الأمر نفسه ينطبق على الفنانة منة فضالي التي تثير الجدل بين الحين والآخر بمجموعة من أجرأ الإطلالات، التي أهلتها لتصبح تريند عدة أيام متتالية، قبل ظهورها في مسلسل "قيد عائلي" لاحقا، الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا، وإن لم يمنعها هذا من الاستمرار في تصدر جوجل بإطلالات جريئة ولافتة في كثير من الأحيان.
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