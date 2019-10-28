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توك شو

نجل الإمام طنطاوي: والدي تنبأ بأن الحروب القادمة على المياه.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
الامام محمد سيد طنطاوي
الامام محمد سيد طنطاوي
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قسم التوك شو
قال المستشار عمرو طنطاوي، نجل الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الشريف الأسبق، إنه تعلم الكثير من والده، وكان يستشيره في كل ما يتعلق به من أشياء لاتخاذ القرارات، لأنه كان يتمتع بنظرة صائبة للأمور.

وأضاف المستشار عمرو طنطاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة TeN الفضائية، أن الإمام طنطاوي كان لديه نظرة للمستقبل ومنها حرص الإمام على ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها.

وأوضح المستشار عمرو طنطاوي، أنه منذ عام 2001 كان الإمام طنطاوي يغضب غضبا شديدا عندما يرى أحدًا يسرف في استخدام المياه ويرشها في الشارع، حيث يقول طنطاوي على لسان فضيلة الإمام: "يا ابني مش كده".

وتابع المستشار عمرو طنطاوي، أن والده دائمًا كان يقول أن الحروب القادمة بين الدول ستكون على المياه، وأنه يجب الحفاظ على هذه النعمة التي وهبنا الله إياها.
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