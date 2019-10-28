سكارليت وجينفير لوبيز صاحبات أفضل إطلالات في حفل Governors Awards ..صور

اقيم أمس الأحد حفل توزيع Governors Awards، الذي تنظمه أكاديمية علوم وفنون الصور بحضور بارز لأهم نجمات هوليوود بمسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس.



وتألقت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون بفستان ذهبي في أسود مكشوف من الساق، وحصدت لقب الإطلالة الأكثر أناقة.



أما جنيفر لوبيز اطلت بفستان من قماش الستان واسع من تصميم مصممة الازياء العربية ريم عكرا،وتشارلز ثيرون بفستان من لون الابيض والاسود.



وخطفت النجمة الأمريكية داكوتا جونسون نجمة سلسلة افلام fifty shades of grey بفستان أبيض مكشوف من البطن من توقيع براندن ماكسويل مع المكياج الصارخ.

