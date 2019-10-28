طاقة البرلمان: إنجازات مصر في استخدامات الغاز الطبيعى تاريخية



وجه النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التحية للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ولجميع القيادات والشركات التابعة لقطاع البترول بصفة عامة وللشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بصفة خاصة بعد النجاح الكبير وغير المسبوق الذى حققته مصر فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والكهرباء والسيارات ، مؤكدا ان نجاح قطاع البترول فى هذا الملف تحديدا سوف يوفر المليارات من الدولارات خاصة بعد تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والاتجاه الى التصدير.



ووصف " السويدى " فى بيان له اصدره اليوم نجاح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " ايجاس " فى توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 8.8 مليون وحدة منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى يونيو2018 ووصول عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز خلال العام 2017/2018 حوالي 598.4 ألف وحدة سكنية منهم حوالي 114 ألف وحدة سكنية بمدن الصعيد وذلك فى الوقت الذى بلغت فيه معدلات التوصيل خلال الثمانينيات والتسعينيات حوالي 50 ألف وحدة سكنية سنويًا وهو مايعد انجازا كبيرا وتاريخيا وغير مسبوق فى تاريخ مصر ويتمشى مع تكليفات الرئيس السيسى باعطاء اولوية للتنمية بالصعيد.



كما أشاد النائب طلعت السويدى بجهود المهندس اسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" فى وصول عدد المستهلكين التجاريين الذين تم توصيل الغاز الطبيعى لهم خلال العام 1911 مسـتهلكا تجاريا منهم 576 مخبزا ليبلغ إجمالي المستهلكين التجاريين الذين تم توصيلهم للعمل بالغاز 18776 مستهلكا تجاريا وتشمل 7486 مخبز منذ بدء النشاط وحتى يونيو2018 وان إجمالى التكلفة الإستثمارية لأعمال توصيل الغاز لشركات توصيل وتسويق الغاز الطبيعي بلغ خلال العام حوالي 1983 مليون جنيه.



وقال " السويدى " ان وصول عدد المستهلكين الصناعيين الذين تم توصيلهم بالغاز خلال العام 91 مصنعا منها 42 قمينة طوب ليبلغ الإجمالى 2491 مستهلك صناعي، يشمل 415 مصنع طوب منذ بدء النشاط وحتى يونيو2018 اضافة الى انه تم خلال العام تشغيل 2 محطة للقوى الكهربية للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2018/2017 بالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء ليصل عدد إجمالي محطات القوى التي تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط حتى يونيو 2018 إلى 58 محطة قوى كهربائية.



وحيا النائب طلعت السويدى جهود قطاع البترول فى تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى مشيدا بوصول عدد السيارات المحولة الى 243688 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو2018 بعد ان تم خلال العام تحويل حوالي 13732 سيارة ، بالإضافة إلى وجود 71 مركزا لتحويل السيارات، ويتم تموينها من خلال 187 محطة تموين سيارات، تابعة للشركات الستة العاملة بالمجال في 22 محافظة خلال العام تم إنشاء 1 مركز جديد لتحويل السيارات.



وقال النائب طلعت السويدى ان لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب طالبت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والوزراء المسئولين وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بصفة خاصة بمساندة جهود قطاع البترول فى هذا الملف ، معربا عن امله فى ان يأتى اليوم الذى نرى فيه الغاز الطبيعى فى مختلف المنازل والوحدات السكنية التى تكون جاهزة لاستخدام الغاز الطبيعى وايضا جميع المشروعات الإنتاجية والصناعية وشركات قطاع الكهرباء وجميع وسائل النقل التى تعمل بالغاز الطبيعى ، خاصة ان مصر اصبحت دولة مؤهلة لذلك بعد النجاحات الكبيرة الى تحققت فى اكتشافات الغاز والبترول فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لدرجة جعلت مصر واحدة من اهم الدول فى هذا القطاع الواعد الذى يقود مصر والاقتصاد المصرى الى غد ومستقبل مشرق.

