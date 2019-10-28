محمد الشهاوي: استقبال مصر للاجئين يحمي أمن أوروبا.. فيديو

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إنها المرة الأولى التي تجتمع فيها المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن، الذي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورته الأخيرة بميونخ يوم 15 فبراير من هذا العام بعد أقل من أسبوع لرئاسة مصر.



وأضاف "الشهاوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه كان هناك رسائل من قبل الرئيس السيسي لكبار السياسيين المتكونة من وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأمن، أن مصر تبذل جهود لتحقيق الأمن والاستقرار، موضحا أن أولوية تعاملها للأزمات الإقليمية تقوم على عدد من المحددات.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يقول يجب الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك ودعم المؤسسات الوطنية والجيوش النظامية والتصدى لمكافحة المنظمات الإرهابية والتسوية السياسية للأزمات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لافتا إلى أنه يعلم أن هناك أطرافا إقليمية مثل إيران وتركيا وقيامها بالتدخل فى الشأن العربى لاستغلال حالة الفراغ السياسي والنزاعات الداخلية المسلحة.



وأوضح أن هناك رسالة مهمة قدمها الرئيس السيسي خلال مؤتمر ميونخ للأمن هى أن مصر تبذل جهود كبيرة لضبط حدودها، ومثال على ذلك العملية الشاملة بسيناء عام 2018 واستطاعتها على القضاء على الكتلة الصلبة للإرهابيين وتدمير بنيتها الأساسية، مؤكدا أنها تمنع تسللهم والعناصر التي تقوم بتهريب السلاح، إلى جانب استقبالها للاجئين، حيث تسهم مصر في حماية الأمن الأوروبي وتعاملهم كمواطنين منها.





