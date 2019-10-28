لتوفير التمويل.. حصر المدارس التى تحتاج إلى توصيل مرافق بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بسرعة حصر المدارس المطلوب توصيل المرافق الخارجية لها لتوفير الاعتماد المالي اللازم لها لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة التعليمية لتمثل إضافة قوية لقطاع التعليم داخل المحافظة.





كما ناقش محافظ الشرقية موقف تنفيذ الخطة الموحدة للعام المالي 2019 / 2020، حيث بلغت جملة استثمارات الخطة الاستثمارية 481 مليون جنيه، وتم زيادة استثمارات المحافظة بمبلغ 33 مليونا و360 ألف جنيه تمويل ذاتي لتصبح القيمة الإجمالية للاستثمارات 514 مليونا و360 ألف جنيه لبرامج (النقل والمواصلات – الكهرباء – تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور).



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.



فيما أكد مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة أن نسب تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، بلغت 41%، وجار التنسيق والمتابعة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للانتهاء من أعمال الطرح والترسية لاستكمال تنفيذ مشروعات الخطة ومتابعة تنفيذها أولًا بأول وتحقيق المستهدف منها.