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منوعات

شاهد.. أب يطلق النار على نجله لسبب غير متوقع.. التفاصيل مؤسفة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
صدى البلد
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هدير علاء
في حادث مؤسف، قام شرطي من ولاية "تكساس" الأمريكية بإطلاق النار على نجله، متسببًا في إصابته في ذراعه، وجاء ذلك بعد أن اعتقد بالخطأ أنه لص اقتحم المنزل أثناء غيابه.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الأب، الذي لم يتم الإشارة سوى إلى أنه شرطي مخضرم يعمل في إدارة شرطة مدينة "دالاس" في "تكساس"، عاد إلى منزله بمدينة "دي سوتو" مساء يوم السبت الماضي، وانتبه إلى وجود دخيل، وشعر بالقلق من أن يكون شخص ما قد اقتحم المنزل، خاصة وأن باب الجراج كان مفتوحًا.

وعرف الأب نفسه على أنه شرطي، قبل أن يطلق النار على اللص المزعوم، الذي تبين له بعد ذلك أنه ابنه.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن الأب اتصل بالنجدة بعد ذلك، وأبلغ عن قيامه بإطلاق النار على نجله بالخطأ؛ وأضاف المتحدث أن التحقيق مازال مستمرًا، لكن من المرجح ألا يتم توجيه اتهام إلى مطلق النار، نظرًا لأن إفادته كانت متوافقة مع الأدلة التي تم العثور عليها بالمنزل، فضلًا عن أن الحادث وقع بالخطأ، حيث كان الأب يعتقد أن هناك لصًا بمنزله، ولم يكن يدري بشأن وجود نجله في الأساس.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الضحية هو شاب في العقد الثاني، إلا أنه لم يتم بعد الكشف عن هويته، موضحة أنه أصيب في ذراعه ونُقل إلى المستشفى في أعقاب ذلك لتلقي الرعاية اللازمة.
شاهد.. أب يطلق النار على نجله لسبب غير متوقع.. التفاصيل مؤسفة
شاهد.. أب يطلق النار على نجله لسبب غير متوقع.. التفاصيل مؤسفة
شاهد.. أب يطلق النار على نجله لسبب غير متوقع.. التفاصيل مؤسفة
شاهد.. أب يطلق النار على نجله لسبب غير متوقع.. التفاصيل مؤسفة
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