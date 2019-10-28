الثقافة تنظم الملتقى الثانى لشباب الحدود بأسوان أول نوفمبر

المشغولات الجلدية، الخيامية، الطرق على النحاس، الدراما المسرحية، الشعر، إلى جانب المحاضرات واللقاءات التوعوية والندوات منها لقاء يومى عن المواطنة وتقبل الآخر فى الفترة من 5 حتى 7 نوفمبر مع الكاتب الكبير جمال أسعد وأمسية تناقش التخطيط للمستقبل بالإضافة إلى زيارات تثقيفية إلى معالم محافظة أسوان منها السد العالى، معبد فيلة، حديقة النباتات ومتحفى النيل والنوبة.





تحقيقا لمبدأ المواطنة تنظم وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض الملتقى الثقافى الثانى لدمج شباب الحدود فى الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر بقصر ثقافة أسوان.يأتى الملتقى بهدف إزكاء الروح الوطنية فى نفوس أبناء المحافظات والمناطق الحدودية باعتبارهم جزءا من نسيج المجتمع المصرى ودمجهم مع شباب العاصمة ويقام بمشاركة 65 شابا من شمال وجنوب سيناء، أسوان ومنطقة حلايب وشلاتين، الوادى الجديد، مطروح وواحة سيوة إلى جانب عدد من محافظة القاهرة، حيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة منها 5 ورش عمل فى مجالاتيشار إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة نظمت الملتقى الثقافى الأول لشباب الحدود بحضور مجموعة من شباب المناطق الحدودية بقصر ثقافة الأسمرات في الفترة من خلال سبتمبر الماضى بمشاركة شباب من مختلف المحافظات والمناطق الحدودية هى شمال وجنوب سيناء، حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، سيوة ومطروح.